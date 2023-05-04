Одеситка перемогла у конкурсі на найкращий дизайн неофіційного логотипу коронації Чарльза III
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. У конкурсі на найкращий дизайн неофіційного логотипа з нагоди коронації Чарльза III перемогла дизайнерка з Одеси Єлизавета Зубенко. Роботу виставлять під час урочистого заходу Посольства з нагоди коронації, пише УНН з посиланням на Facebook британського посольства.
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"Ми раді оголосити, що у конкурсі на найкращий дизайн неофіційного логотипу з нагоди коронації Його Величності Короля Чарльза III перемогла дизайнерка Єлизавета Зубенко. Дякуємо усім, хто відгукнувся та надіслав свої роботи на конкурс. Бажаємо вам досягти нових креативних вершин!", - повідомило посольство.
Деталі
Найкращу емблему обрало журі, до якого увійшли представники посольства Великої Британії, голова організації BRAND UKRAINE Марія Липяцька та керівниця програм дизайну, архітектури та моди Study UK - British Council Ганна Робінсон.
Роботу виставлять під час урочистого прийняття Посольства з нагоди коронації.
Доповнення
Чарльз III буде офіційно коронований разом із королевою-консортом Камілою у 1000-річному абатстві 6 травня. На коронацію були запрошені члени королівської родини та високопосадовці з усього світу, а також високопоставлені члени британської королівської родини, включаючи спадкоємця престолу принца Вільяма та його родину. Святкування включатиме концерт за участю зірок, загальнонаціональний великий обід та волонтерську ініціативу, а також традиційну церемонію та королівські процесії.
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