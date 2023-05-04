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Одесситка победила в конкурсе на лучший дизайн неофициального логотипа коронации Карла III

Киев • УНН

 • 1139443 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. В конкурсе на лучший дизайн неофициального логотипа по случаю коронации Карла III победила дизайнер из Одессы Елизавета Зубенко. Работу выставят во время торжественного приема Посольства по случаю коронации, пишет УНН со ссылкой на Facebook британского посольства.

Цитата

"Мы рады объявить, что в конкурсе на лучший дизайн неофициального логотипа по случаю коронации Его Величества Короля Карла III победила дизайнер Елизавета Зубенко. Спасибо всем, кто откликнулся и прислал свои работы на конкурс. Желаем вам достичь новых креативных вершин!", - сообщило посольство.

Детали

Лучшую эмблему выбрало жюри, в которое вошли представители посольства Великобритании, глава организации BRAND UKRAINE Мария Липяцкая и руководитель программ дизайна, архитектуры и моды Study UK - British Council Анна Робинсон.

Работу выставят во время торжественного приема Посольства по случаю коронации.

Дополнение

Карл III будет официально коронован вместе с королевой-консортом Камилой в 1000-летнем аббатстве 6 мая. На коронацию были приглашены члены королевской семьи и высокопоставленные чиновники со всего мира, а также высокопоставленные члены британской королевской семьи, включая наследника престола принца Уильяма и его семью. Празднование будет включать концерт с участием звезд, общенациональный большой обед и волонтерскую инициативу, а также традиционную церемонию и королевские процессии.

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