Одеситка на Новий рік забила колишнього чоловіка качалкою до смерті
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Правоохоронці в Одесі затримали жінку за підозрою у вбивстві колишнього чоловіка. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Національної поліції Одеської області, передає УНН.
"Жінка запросила на Новий рік колишнього чоловіка, з яким після розірвання шлюбу підтримувала дружні стосунки. У розпал святкування виникла суперечка, під час якої господиня схопила дерев’яну качалку і побила нею гостя по голові. Від отриманих травм 43-річний потерпілий помер на місці", - повідомили в поліції.
Зазначається, що поліцейські дізналися про трагедію, коли правопорушниця подзвонила на "102" і повідомила про "домашнє насильство" над нею. Приїхавши за викликом, у квартирі правоохоронці виявили небіжчика з розбитою головою та господиню у скривавленому одязі. З місця події правоохоронці вилучили й імовірне знаряддя злочину – качалку та інші речові докази.
Поліцейські затримали 40-річну підозрювану в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Її дії слідчі кваліфікували як умисне вбивство. Жінці повідомили про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання фігурантці запобіжного заходу.
Як повідомлялося раніше в УНН, в ніч з 1 на 2 січня на Одещині під час сварки жінка вдарила чоловіка ножем у груди, від чого він помер.