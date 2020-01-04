Одесситка на Новый год забила бывшего мужа скалкой до смерти

"Женщина пригласила на Новый год бывшего мужа, с которым после расторжения брака поддерживала дружеские отношения. В разгар празднования возник спор, во время которой хозяйка схватила деревянную скалку и побила ней гостя по голове. От полученных травм 43-летний потерпевший скончался на месте", - сообщили в полиции.

Отмечается, что полицейские узнали о трагедии, когда правонарушительница позвонила на "102"» и сообщила о "домашнем насилии" над ней. Приехав по вызову, в квартире правоохранители обнаружили покойника с разбитой головой и хозяйку в окровавленной одежде. С места происшествия правоохранители изъяли и вероятное орудие преступления - скалку и другие вещественные доказательства.

Полицейские задержали 40-летнюю подозреваемую в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ее действия следователи квалифицировали как умышленное убийство. Женщине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании фигурантке меры пресечения.

Как сообщалось ранее в УНН, в ночь с 1 на 2 января в Одесской области во время ссоры женщина ударила мужа ножом в грудь, от чего он умер.