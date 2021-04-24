Одещина вийшла з "червоної" зони карантину
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. З 25 квітня Одеська область виходить із "червоної" зони карантину. На території регіону буде встановлено "жовтий" рівень епідеміологічної небезпеки. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, передає УНН.
Так, сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Цитата:
"За результатами Державна комісія вирішила скасувати з 00 години 00 хвилин 25 квітня 2021 року “червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Одеської області, та застосувати на території Одеської області обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для “жовтого” рівня епідемічної небезпеки", - повідомив Немчінов.
Що було раніше
Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив, що з дня на день Київ буде виходити з червоного рівня епідемічної небезпеки поширення COVID-19.
Доповнення
В Україні зафіксовано вже 2,017 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 23 квітня, — 12,7 тисяч, що є падінням з учорашнього показника. Летальних випадків за добу — 392.