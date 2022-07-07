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Чергова атака на Одещину: ракета окупантів влучила у молдовський танкер

Чергова атака на Одещину: ракета окупантів влучила у молдовський танкер

Київ • УНН

 • 158104 перегляди

КИЇВ. 7 липня. УНН. Під час чергової атаки на Одещину ракета російських окупантів влучила у молдовський танкер Millennial Spirit, який дрейфує без екіпажу із залишками дизпалива на борту. Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук, інформує УНН.

Цитата

"Під час чергового авіаційного удару по Одещині з літака Су-30 випущено 2 ракети Х-31. Одна влучила в танкер Millennial Spirit (прапор Молдова), який дрейфує в територіальному морі без екіпажу із залишками дизпалива на борту. (...) Друга ракета самоліквідувалася над морем", – написав Братчук.

Деталі

Вперше російські війська обстріляли танкер ще на початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Як зазначив Братчук, зараз, імовірно, горять залишки вантажу. На момент першого влучання на судні перебувало понад 500 тонн дизпалива.

Через блокаду судноплавства танкер вже чотири місяці дрейфує в морі без екіпажу як екологічна бомба уповільненої дії, додав речник Одеської ОВА.

Нагадаємо

Сьогодні російські окупанти двома ракетами вдарили по одному з районів Одеської області – знищено 35 тонн зерна та суттєво пошкоджено причал острова Зміїний.

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Українські Національні Новини

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