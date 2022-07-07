Чергова атака на Одещину: ракета окупантів влучила у молдовський танкер

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"Під час чергового авіаційного удару по Одещині з літака Су-30 випущено 2 ракети Х-31. Одна влучила в танкер Millennial Spirit (прапор Молдова), який дрейфує в територіальному морі без екіпажу із залишками дизпалива на борту. (...) Друга ракета самоліквідувалася над морем", – написав Братчук.

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Вперше російські війська обстріляли танкер ще на початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Як зазначив Братчук, зараз, імовірно, горять залишки вантажу. На момент першого влучання на судні перебувало понад 500 тонн дизпалива.

Через блокаду судноплавства танкер вже чотири місяці дрейфує в морі без екіпажу як екологічна бомба уповільненої дії, додав речник Одеської ОВА.



Нагадаємо

Сьогодні російські окупанти двома ракетами вдарили по одному з районів Одеської області – знищено 35 тонн зерна та суттєво пошкоджено причал острова Зміїний.