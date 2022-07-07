Очередная атака на Одесскую область: ракета оккупантов попала в молдавский танкер
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июля. УНН. Во время очередной атаки на Одесскую область ракета российских оккупантов попала в молдавский танкер Millennial Spirit, который дрейфует без экипажа с остатками дизтоплива на борту. Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, информирует УНН.
Цитата
"Во время очередного авиационного удара по Одесской области из самолета Су-30 выпущено 2 ракеты Х-31. Одна попала в танкер Millennial Spirit (флаг Молдова), дрейфующий в территориальном море без экипажа с остатками дизтоплива на борту. (...) Вторая ракета самоликвидировалась над морем", – написал Братчук.
Детали
Впервые российские войска обстреляли танкер еще в начале полномасштабного вторжения в Украину.
Как отметил Братчук, сейчас, вероятно, горят остатки груза. К моменту первого попадания на судне находилось более 500 тонн дизтоплива.
Из-за блокады судоходства танкер уже четыре месяца дрейфует в море без экипажа как экологическая бомба замедленного действия, добавил спикер Одесской ОВА.
Напомним
Сегодня российские оккупанты двумя ракетами ударили по одному из районов Одесской области – уничтожено 35 тонн зерна и существенно поврежден причал острова Змеиный.