Очільнику російської церкви кирилу стало зле після виступу, його відвели до швидкої
Київ • УНН
77-річному патріарху Кирилу стало погано після хресної ходи та виступу перед публікою, його довелося супроводжувати до швидкої. Причиною погіршення самопочуття називають спеку.
російському патріарху кирилу стало погано після виступу у санкт-петербурзі. Про це повідомили росЗМІ, пише УНН.
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Під час виступу на площі олександра невського, яким завершилася хресна хода, 77-річний кирило розповідав про спокуси та застерігав від усього західного. Після виступу патріархові стало погано — його навіть довелось супроводжувати до швидкої під руки. За патріархом йшов медик, який, ймовірно, супроводжував його.
росЗМІ зазначають, що причиною погіршення почуття стала спека.
Нагадаємо
російський патріарх кирило оголошений у розшук СБУ через підтримку розв’язаної рф війни в України. А ПАРЄ засудило патріарха кирила та ієрархію російської православної церкви, як співучасників військових злочинів росії проти України, звинувачуючи їх у просуванні ідеології "русского мира" для виправдання вторгнення і називаючи його "священною війною".
Будуть вести кампанію з маскування злочинів рф: яке "спецзавдання" отримала рцп та "патріарх" кирил18.06.24, 19:00 • 89645 переглядiв