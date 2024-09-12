Очільнику російської церкви кирилу стало зле після виступу, його відвели до швидкої

російському патріарху кирилу стало погано після виступу у санкт-петербурзі. Про це повідомили росЗМІ, пише УНН.

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Під час виступу на площі олександра невського, яким завершилася хресна хода, 77-річний кирило розповідав про спокуси та застерігав від усього західного. Після виступу патріархові стало погано — його навіть довелось супроводжувати до швидкої під руки. За патріархом йшов медик, який, ймовірно, супроводжував його.

росЗМІ зазначають, що причиною погіршення почуття стала спека.

Нагадаємо

російський патріарх кирило оголошений у розшук СБУ через підтримку розв’язаної рф війни в України. А ПАРЄ засудило патріарха кирила та ієрархію російської православної церкви, як співучасників військових злочинів росії проти України, звинувачуючи їх у просуванні ідеології "русского мира" для виправдання вторгнення і називаючи його "священною війною".

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