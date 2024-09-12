Главе русской церкви кириллу стало плохо после выступления, его отвели в скорую

российскому патриарху кириллу стало плохо после выступления в санкт-петербурге. Об этом сообщили росСМИ, пишет УНН.

Детали

Во время выступления на площади александра невского, которым завершился крестный ход, 77-летний кирилл рассказывал об искушениях и предостерегал от всего западного. После выступления патриарху стало плохо - его даже пришлось сопровождать в скорую под руки. За патриархом шел медик, который, вероятно, сопровождал его.

росСМИ отмечают, что причиной ухудшения чувства стала жара.

Напомним

российский патриарх кирилл объявлен в розыск СБУ за поддержку развязанной рф войны в Украине. А ПАСЕ осудило патриарха кирилла и иерархию русской православной церкви, как соучастников военных преступлений россии против Украины, обвиняя их в продвижении идеологии "русского мира" для оправдания вторжения и называя его "священной войной".

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