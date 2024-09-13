Очільник МЗС Британії: найближчі місяці вирішальні для допомоги Україні зайняти виграшну позицію

найближчі місяці "мають вирішальне значення" для того, щоб допомогти Києву зайняти виграшну позицію. Про це заявив голова МЗС Британії Девід Ламмі напередодні переговорів у Вашингтоні щодо питання використання Україною ракет дальнього радіусу дії по території рф, пише The Telegraph, передає УНН.

Деталі

В інтерв'ю The Telegraph у Києві Ламмі наголосив на важливості надання Україні того, що їй необхідно для перемоги, сказавши: "Це вирішальний період у боротьбі, тому що ви створюєте умови для того, щоб росія не отримала переваги взимку".

Ламмі нагадав про передані Іраном росії балістичні ракети, які, за його словами, "будуть використані взимку, на жаль, проти українського народу і які коштуватимуть життя".

Очільник МЗС Британії також закликав до збільшення видатків на оборону, посиливши тиск на Казначейство, щоб воно схвалило підвищення найближчим часом.

Ламмі сказав, що Велика Британія перестала витрачати на оборону 2,5 відсотка свого ВВП, і додав: "Це було "помилкою": "Ми повинні повернутися до цього".

Доповнення

У четвер увечері два джерела повідомили The Times, що США можуть дозволити Україні використовувати британську і французьку зброю дальнього радіусу дії, але не американські балістичні ракети ATACMS для ударів по території росії.