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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Глава МИД Британии: ближайшие месяцы решающие для помощи Украине занять выигрышную позицию

Киев  •  УНН

13 сентября 2024, 07:58  •  15224 просмотра

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Глава МИД Британии Дэвид Ламми отметил важность предоставления Украине необходимого оружия для победы. США могут позволить Украине использовать британское и французское оружие дальнего радиуса действия по территории рф.

ближайшие месяцы "имеют решающее значение" для того, чтобы помочь Киеву занять выигрышную позицию. Об этом заявил глава МИД Британии Дэвид Ламми накануне переговоров в Вашингтоне по вопросу использования Украиной ракет дальнего радиуса действия по территории рф, пишет The Telegraph, передает УНН

Детали 

В интервью The Telegraph в Киеве Ламми отметил важность предоставления Украине того, что ей необходимо для победы, сказав: "Это решающий период в борьбе, потому что вы создаете условия для того, чтобы россия не получила преимущества зимой".

Ламми  напомнил о переданных Ираном россии баллистических ракетах, которые, по его словам, "будут использованы зимой, к сожалению, против украинского народа и которые будут стоить жизни".

Глава МИД Британии  также призвал к увеличению расходов на оборону, усилив давление на Казначейство, чтобы оно одобрило повышение в ближайшее время.

Ламми сказал, что Великобритания перестала тратить на оборону 2,5 процента своего ВВП, и добавил: "Это было "ошибкой": "Мы должны вернуться к этому".

Дополнение 

В четверг вечером два источника сообщили The Times, что США могут разрешить Украине использовать британское и французское оружие дальнего радиуса действия, но не американские баллистические ракеты ATACMS для ударов по территории России.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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