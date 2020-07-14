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Очільниця МВФ про розмову із Зеленським: збереження незалежності НБУ в інтересах України

Очільниця МВФ про розмову із Зеленським: збереження незалежності НБУ в інтересах України

Київ • УНН

 • 19880 перегляди

КИЇВ. 14 липня. УНН. Директор-розпорядниця Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва прокоментувала свою розмову із президентом України Володимиром Зеленським. Про це пише УНН із посиланням на заяву Георгієвої, розміщену у вівторок на сайті МВФ.

“Сьогодні у мене була відкрита дискусія з Президентом Володимиром Зеленським з приводу побоювань щодо тиску, що чиниться на Національний банк України (НБУ).

Реформа НБУ і її результати за останні п’ять років — це очевидна історія успіху України. Незалежний центральний банк сприяє макроекономічній стабільності, підтримує довіру інвесторів і захищає фінансову систему — все це є найважливішими передумовами для інвестицій і зростання”, — написала директор-розпорядниця МВФ.

Вона додала, що рішучі та надійні політичні дії НБУ зіграли важливу роль в стабілізації економіки. “Успішне очищення фінансового сектора, який постраждав від шахрайства, також є заслугою наглядової роботи НБУ”, — додала Георгієва.

“Збереження незалежності НБУ відповідає інтересам України, а також є вимогою в рамках діючої програми, яку підтримує МВФ. Я закликала Президента Зеленського дотримуватися курсу розумної монетарної і фінансової політики — це запорука більш сильного інвестування та інклюзивного зростання”, резюмувала очільниця МВФ.

Раніше сьогодні стало відомом, що Президент Зеленський провів телефонну розмову з Георгієвою, під час якої йшлося про призначення нового глави НБУ та продовження співпраці з МВФ. Президент України зазначив, що новий глава НБУ буде “незалежним технократом”.

Нагадаємо, голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія назвав імена двох можливих кандидатів на посаду голови НБУ.

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