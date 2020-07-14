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Глава МВФ про разговор с Зеленским: сохранение независимости НБУ в интересах Украины

Глава МВФ про разговор с Зеленским: сохранение независимости НБУ в интересах Украины

Киев  •  УНН

 • 19872 просмотра

КИЕВ. 14 июля. УНН. Директор-распорядительница Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева прокомментировала свой разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Георгиевой, размещенную во вторник на сайте МВФ.

“Сегодня у меня была открытая дискуссия с Президентом Владимиром Зеленским по поводу опасений относительно давления, оказываемого на Национальный банк Украины (НБУ).

Реформа НБУ и ее результаты за последние пять лет — это очевидная история успеха Украины. Независимый центральный банк способствует макроэкономической стабильности, поддерживает доверие инвесторов и защищает финансовую систему — все это важнейшими предпосылками для инвестиций и роста”, — написала директор-распорядительница МВФ.

Она добавила, что решительные и надежные политические действия НБУ сыграли важную роль в стабилизации экономики. “Успешная очистка финансового сектора, пострадавшего от мошенничества, также является заслугой надзорной работы НБУ”, — добавила Георгиева.

“Сохранение независимости НБУ отвечает интересам Украины, а также является требованием в рамках действующей программы, поддерживаемой МВФ. Я призвала Президента Зеленского придерживаться курса разумной монетарной и финансовой политики — это залог более сильного инвестирования и инклюзивного роста”, резюмировала руководительница МВФ.

Ранее сегодня стало известным, что Президент Зеленский провел телефонный разговор с Георгиевой, во время которого речь шла о назначении нового главы НБУ и продолжения сотрудничества с МВФ. Президент Украины отметил, что новый глава НБУ будет “независимым технократом”.

Напомним, председатель фракции “Слуга народа” Давид Арахамия назвал имена двух возможных кандидатов на должность главы НБУ.

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