Очільниця Мінсоцполітики представила свою команду та розповіла з ким працюватиме
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Нова очільниця Мінсоцполітики Юлія Соколовська представила на публіку частину своєї команди з якою вона планує працюватиме в міністерстві. Про це вона розповіла у своєму профілі у Facebook, передає УНН.
Вона зазначила, що в команді є “і нові обличчя, і фахівці, які добре зарекомендували себе у відповідних сферах”.
“Ми на початку свого шляху, проводимо інвентаризацію і швидко входимо в курс справ. Уже скоро наше бачення буде представлене в Програмі дій уряду”, — написала вона.
Заступником міністерки обрано Сергія Ніжинського. Зазначається, що на його обов’язки, серед іншого, буде припадати і міжнародна діяльність, і євроінтеграція, а також антикорупційна політика та протидія торгівлі людьми.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ЗЕ!міністри: хто вони члени нового Кабміну
Іншим заступником міністра став Олег Коваль. “Його напрямок: співпраця з регіонами для побудови простих і ефективних процедур, побудова прозорої взаємодії людини та держави. Доступний і зрозумілий соціальний сервіс — це до нього”, — написала Соколовська.
Радницею міністерки стала Наталія Кириченко. “Вона куруватиме аналіз мережі закладів соціальної сфери, якість та доступність соціальних послуг, а також напрямок інституційного догляду та виховання дітей”, — пояснила очільниця Мінсоцполітики.
Інший радник міністра — Артем Дехтяренко. “Під його контролем — взаємодія з медіа, комунікації реформ та PR”, — розповіла міністр.
Як відомо, 29 серпня 2019 року Верховна Рада України проголосувала за новий склад уряду, в якому міністеркою соціальної політики призначено Юлію Соколовську.