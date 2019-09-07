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Очільниця Мінсоцполітики представила свою команду та розповіла з ким працюватиме

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 вересня. УНН. Нова очільниця Мінсоцполітики Юлія Соколовська представила на публіку частину своєї команди з якою вона планує працюватиме в міністерстві. Про це вона розповіла у своєму профілі у Facebook, передає УНН.

Вона зазначила, що в команді є “і нові обличчя, і фахівці, які добре зарекомендували себе у відповідних сферах”.

“Ми на початку свого шляху, проводимо інвентаризацію і швидко входимо в курс справ. Уже скоро наше бачення буде представлене в Програмі дій уряду”, — написала вона.

Заступником міністерки обрано Сергія Ніжинського. Зазначається, що на його обов’язки, серед іншого, буде припадати і міжнародна діяльність, і євроінтеграція, а також антикорупційна політика та протидія торгівлі людьми.

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Іншим заступником міністра став Олег Коваль. “Його напрямок: співпраця з регіонами для побудови простих і ефективних процедур, побудова прозорої взаємодії людини та держави. Доступний і зрозумілий соціальний сервіс — це до нього”, — написала Соколовська.

Радницею міністерки стала Наталія Кириченко. “Вона куруватиме аналіз мережі закладів соціальної сфери, якість та доступність соціальних послуг, а також напрямок інституційного догляду та виховання дітей”, — пояснила очільниця Мінсоцполітики.

Інший радник міністра — Артем Дехтяренко. “Під його контролем — взаємодія з медіа, комунікації реформ та PR”, — розповіла міністр.

Як відомо, 29 серпня 2019 року Верховна Рада України проголосувала за новий склад уряду, в якому міністеркою соціальної політики призначено Юлію Соколовську.

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