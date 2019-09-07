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Руководительница Минсоцполитики представила свою команду и рассказала с кем будет работать

Руководительница Минсоцполитики представила свою команду и рассказала с кем будет работать

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 сентября. УНН. Новая руководительница Минсоцполитики Юлия Соколовская публично представила часть своей команды с которой она планирует работать в министерстве. Об этом она рассказала в своем профиле в Facebook, передает УНН.

Она отметила, что в команде есть “и новые лица, и специалисты, которые хорошо зарекомендовали себя в соответствующих сферах”.

“Мы в начале своего пути, проводим инвентаризацию и быстро входим в курс дел. Уже скоро наше видение будет представлено в Программе действий правительства”, — написала она.

Заместителем министра выбран Сергей Нижинский. Отмечается, что на его обязанности, среди прочего, будет приходить и международная деятельность, и евроинтеграция, а также антикоррупционная политика и противодействие торговле людьми.

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Другим заместителем министра стал Олег Коваль. “Его направление: сотрудничество с регионами для построения простых и эффективных процедур, построение прозрачной взаимодействия человека и государства. Доступный и понятный социальный сервис — это к нему”, — написала Соколовская.

Советницей министра стала Наталья Кириченко. “Она будет курировать анализ сети учреждений социальной сферы, качество и доступность социальных услуг, а также направление институционального ухода и воспитания детей”, — пояснила руководительница Минсоцполитики.

Другой советник министра — Артем Дехтяренко. “Под его контролем — взаимодействие с медиа, коммуникации реформ и PR”, — рассказала министр.

Как известно, 29 августа 2019 Верховная Рада Украины проголосовала за новый состав правительства, в котором министром социальной политики назначена Юлия Соколовская.

Украинские Национальные Новости

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