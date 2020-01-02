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Очільниця ДБР Венедіктова написала заяву про складення повноважень нардепа

Київ • УНН

 • 18577 перегляди

КИЇВ. 2 січня. УНН. Тимчасова виконувачка обов'язків директора Державного бюро розслідувань Ірина Венедіктова подала заяву про складення повноважень депутата Верховної Ради (фракція "Слуга народу"). Про це ДБР повідомило на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“На виконання Указу Президента України від 27.12.2019 № 961/2019 Про призначення тимчасово виконуючою обов’язки Директора Державного бюро розслідувань Венедіктової Ірини Валентинівни, народним депутатом України Венедіктовою І.В. подано особисту письмову заяву про складення депутатських повноважень до Верховної Ради України”, — йдеться у повідомленні.

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Так, згідно з ч. 3 ст. 3 Закону України “Про статус народного депутата України” “народний депутат, призначений (обраний) на посаду, що є несумісною з депутатським мандатом, і повноваження якого не припинено в установленому законом порядку, допускається до виконання обов’язків за такою посадою не раніше дня подання ним до Верховної Ради України заяви про складення повноважень народного депутата України”.

Зазначається, що до виконання повноважень у Державному бюро розслідувань Ірина Венедіктова приступила 28 грудня 2019 року після виконання вимог закону ч. 3 ст. 3 “Про статус народного депутата України”.

Нагадаємо, у ДБР готові призначити 27 слідчих для розслідування “справ Майдану”.

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