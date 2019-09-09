Очільник МЗС Франції: Про зняття санкцій з РФ поки говорити рано
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан 9 вересня прибуде в Москву і спробує встановити, як він висловився, “основи довіри” між Францією і Росією. Про це він заявив виступаючи в неділю в ефірі спільної програми декількох медіакомпаній (Europe 1/CNEWS/Les Echos), передає УНН із посиланням на Радіо свобода.
Ле Дріан, визнавши розбіжності з Росією, припустив, що можливо зближення позицій в боротьбі з тероризмом, співробітництво в космічній промисловості, у розвитку громадянського суспільства.
За словами глави МЗС Франції, на переговорах в Москві будуть порушені і проблеми, пов’язані з Україною, Сирією, Лівією та Іраном. Ле Дріан направляється в Москву разом з міністром оборони Франції. Очікується, що з російської сторони в переговорах братимуть участь також глава МЗС Росії і глава Міноборони РФ.
Ле Дріан високо оцінив кроки українського лідера Володимира Зеленського, які, за його словами, “привели до обміну полоненими”. Французький міністр заявив, що про зняття санкцій проти Росії поки говорити рано — це стане можливим, якщо буде досягнуто прогресу у виконанні мінських угод, вважає глава МЗС Франції.
Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін раніше у телефонній розмові з президентом Франції Еммануелем Макроном розповів, чого він очікує від України.