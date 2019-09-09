Глава МИД Франции: о снятии санкций с РФ пока говорить рано
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан 9 сентября прибудет в Москву и попытается установить, как он выразился, “основы доверия” между Францией и Россией. Об этом он заявил, выступая в воскресенье в эфире общей нескольких медиакомпаний (Europe 1/CNEWS/Les Echos), передает УНН со ссылкой на Радио свобода.
Ле Дриан, признав разногласия с Россией, предположил, что возможно сближение позиций в борьбе с терроризмом, сотрудничество в космической промышленности, в развитии гражданского общества.
По словам главы МИД Франции, на переговорах в Москве будут затронуты и проблемы, связанные с Украиной, Сирией, Ливией и Ираном. Ле Дриан направляется в Москву вместе с министром обороны Франции. Ожидается, что с российской стороны в переговорах примут участие также глава МИД России и глава Минобороны РФ.
Ле Дриан высоко оценил шаги украинского лидера Владимира Зеленского, которые, по его словам, “привели к обмену пленными”. Французский министр заявил, что о снятии санкций против России пока говорить рано — это станет возможным, если будет достигнут прогресс в выполнении минских соглашений, считает глава МИД Франции.
Напомним, президент РФ Владимир Путин ранее в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макрона рассказал, чего он ожидает от Украины.