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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 101744 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 116932 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 108637 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 115075 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 122088 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 149344 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149419 просмотра

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Глава МИД Франции: о снятии санкций с РФ пока говорить рано

Глава МИД Франции: о снятии санкций с РФ пока говорить рано

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 сентября. УНН. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан 9 сентября прибудет в Москву и попытается установить, как он выразился, “основы доверия” между Францией и Россией. Об этом он заявил, выступая в воскресенье в эфире общей нескольких медиакомпаний (Europe 1/CNEWS/Les Echos), передает УНН со ссылкой на Радио свобода.

Ле Дриан, признав разногласия с Россией, предположил, что возможно сближение позиций в борьбе с терроризмом, сотрудничество в космической промышленности, в развитии гражданского общества.

По словам главы МИД Франции, на переговорах в Москве будут затронуты и проблемы, связанные с Украиной, Сирией, Ливией и Ираном. Ле Дриан направляется в Москву вместе с министром обороны Франции. Ожидается, что с российской стороны в переговорах примут участие также глава МИД России и глава Минобороны РФ.

Ле Дриан высоко оценил шаги украинского лидера Владимира Зеленского, которые, по его словам, “привели к обмену пленными”. Французский министр заявил, что о снятии санкций против России пока говорить рано — это станет возможным, если будет достигнут прогресс в выполнении минских соглашений, считает глава МИД Франции.

Напомним, президент РФ Владимир Путин ранее в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макрона рассказал, чего он ожидает от Украины.

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