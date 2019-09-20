Очільник Мінекономрозвитку розповів про умови для створення прозорого ринку землі

“Ринок землі є сьогодні... Він не є прозорим. Він є для тих, хто має доступ, гроші, доступ до юристів, схеми певні. Не йдеться про створення ринку. Йдеться про створення прозорого ринку нарешті... Потрібно дві речі забезпечити: перше — потрібно зрозуміти, хто є кінцевими власниками. Сьогодні ми знаємо, що є тіньовий чи напівлегальний ринок оренди. Ми не знаємо, хто є кінцевим власником...”, — розповів Милованов, коли його перебила ведуча із запитанням “розкажіть, чому це важливо?”. — “Наприклад, є велика чи маленька компанія, яка взяла в оренду в різних людей 5 тисяч чи 200, чи 300 тисяч гектарів. Ця компанія українська. Але власники — можуть бути такою ж компанією і з такою ж назвою, але не українська. І гроші нібито українські, а, можливо, ця компанія позичила гроші, а, можливо, вона винна комусь. Хто контролює цю компанію, ми насправді не знаємо. І це потрібно з’ясувати, тому що країна перебуває в стані війни. Тому важливо дізнатися, хто є вже сьогодні справжніми людьми, які контролюють землю в Україні. І прозорий ринок землі дозволить це зробити”, - розповів міністр.

Він додав, що під час запуску ринку землі потрібно буде запустити систему моніторингу чи перевірки покупців та продавців землі.

Нагадаємо, ринок землі в Україні відкриють з 1 жовтня 2020 року.

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