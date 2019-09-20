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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 57017 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 111087 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 102937 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 110022 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 119544 просмотра

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5 марта, 17:33 • 148225 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 148628 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Глава Минэкономразвития рассказал об условиях для создания прозрачного рынка земли

Глава Минэкономразвития рассказал об условиях для создания прозрачного рынка земли

Киев  •  УНН

 • 13982 просмотра

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Чтобы запустить прозрачный рынок земли сельскохозяйственного назначения в Украине нужно понять, кто контролирует эти земли и кто является конечными собственниками. Об этом сказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в эфире программы “Право на власть”, передает УНН.

“Рынок земли сегодня есть... Он не является прозрачным. Он для тех, кто имеет доступ, деньги, доступ к юристам, схемы определенные. Речь не идет о создании рынка. Речь идет о создании прозрачного рынка наконец-таки... Нужно две вещи обеспечить: первое — нужно понять, кто является конечными собственниками. Сегодня мы знаем, что есть теневой или полулегальный рынок аренды. Мы не знаем, кто является конечным владельцем...”, — рассказывал Милованов, когда его перебила ведущая с вопросом “расскажите, почему же это важно?”. — “Например, есть большая или маленькая компания, которая взяла в аренду у разных людей 5 тысяч или 200, или 300 тысяч гектаров. Эта компания украинская. Но владельцы — могут быть такой же компанией и с таким же названием, но не украинской. И деньги якобы украинские, а, возможно, эта компания заняла деньги, а, возможно, она должна кому-то. Кто контролирует эту компанию, мы на самом деле не знаем. И это нужно выяснить, потому что страна находится в состоянии войны. Поэтому важно узнать, кто уже сегодня настоящими людьми, которые контролируют землю в Украине. И прозрачный рынок земли позволит это сделать”, — рассказал министр.

Он добавил, что во время запуска рынка земли нужно будет запустить систему мониторинга или проверки покупателей и продавцов земли.

Напомним, рынок земли в Украине откроют с 1 октября 2020 года.

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