Глава Минэкономразвития рассказал об условиях для создания прозрачного рынка земли

“Рынок земли сегодня есть... Он не является прозрачным. Он для тех, кто имеет доступ, деньги, доступ к юристам, схемы определенные. Речь не идет о создании рынка. Речь идет о создании прозрачного рынка наконец-таки... Нужно две вещи обеспечить: первое — нужно понять, кто является конечными собственниками. Сегодня мы знаем, что есть теневой или полулегальный рынок аренды. Мы не знаем, кто является конечным владельцем...”, — рассказывал Милованов, когда его перебила ведущая с вопросом “расскажите, почему же это важно?”. — “Например, есть большая или маленькая компания, которая взяла в аренду у разных людей 5 тысяч или 200, или 300 тысяч гектаров. Эта компания украинская. Но владельцы — могут быть такой же компанией и с таким же названием, но не украинской. И деньги якобы украинские, а, возможно, эта компания заняла деньги, а, возможно, она должна кому-то. Кто контролирует эту компанию, мы на самом деле не знаем. И это нужно выяснить, потому что страна находится в состоянии войны. Поэтому важно узнать, кто уже сегодня настоящими людьми, которые контролируют землю в Украине. И прозрачный рынок земли позволит это сделать”, — рассказал министр.

Он добавил, что во время запуска рынка земли нужно будет запустить систему мониторинга или проверки покупателей и продавцов земли.

Напомним, рынок земли в Украине откроют с 1 октября 2020 года.

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