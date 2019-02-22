Очільник Комітету начальників штабів ЗС США: наша компанія у Сирії незмінна

“Змін до основної кампанії в Сирії немає. Ресурси коригуються, так як змінилася загроза”, — сказав Данфорд.

За даними агентства, він також висловив надію, що союзники США активізуються в Сирії після оголошення про те, що Вашингтон залишить частину військ в цій країні.

Раніше Вашингтон заявив про намір залишити в Сирії 200 своїх військовослужбовців на базі в оголошеній США зоні безпеки “Ат-Танф” поблизу йорданського кордону, а також миротворчий контингент в 200 чоловік на північному сході арабської республіки. Американські військові складатимуть частину від загального контингенту, в який увійдуть військовослужбовці європейських держав.

Як зазначав УНН, усі союзники США з коаліції відмовилися залишитися у Сирії після виведення американських військ.