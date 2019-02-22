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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 14433 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 38408 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 119393 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 122339 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 124223 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 13:58 • 122417 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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7 марта, 08:52 • 154435 просмотра

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7 марта, 06:35 • 117322 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145180 просмотра

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Глава Комитета начальников штабов ВС США: наша компания в Сирии неизменна

Глава Комитета начальников штабов ВС США: наша компания в Сирии неизменна

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 февраля. УНН. Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд заявил, что основная кампания, которую Соединенные Штаты проводят в Сирии, осталась неизменной. Об этом сообщило агентство Reuters, передает УНН.

“Изменений в основной кампании в Сирии нет. Ресурсы корректируются, так как изменилась угроза”, — сказал Данфорд.

По данным агентства, он также выразил надежду, что союзники США активизируются в Сирии после объявления о том, что Вашингтон оставит часть войск в этой стране.

Ранее Вашингтон заявил о намерении оставить в Сирии 200 своих военнослужащих на базе в объявленной США зоне безопасности “Ат-Танф” близ иорданской границы, а также миротворческий контингент в 200 человек на северо-востоке арабской республики. Американские военные будут составлять часть от общего контингента, в который войдут военнослужащие европейских государств.

Как отмечал УНН, все союзники США по коалиции отказались остаться в Сирии после вывода американских войск.

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