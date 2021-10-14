Об’єкти Всесвітньої спадщини в Криму зазнають варварського поводження та розграбовуються: що означає рішення ЮНЕСКО для України

ukru
19:38 • 71149 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

18:58 • 87940 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
14:49 • 157040 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

17 березня, 13:49 • 142359 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 145253 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 158203 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 176073 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 149805 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 159026 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 175944 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

17 березня, 12:14 • 158353 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 150290 перегляди
ЄС підтвердив вихід США з групи моніторингу воєнних злочинів рф в Україні

ЄС підтвердив вихід США з групи моніторингу воєнних злочинів рф в Україні

15:27 • 123560 перегляди
На Херсонщині чоловік підірвався на російській міні "Пелюстка"

На Херсонщині чоловік підірвався на російській міні "Пелюстка"

16:18 • 117751 перегляди
Україна розраховує на допомогу Міжнародної морської організації для контролю припинення вогню на морі

Україна розраховує на допомогу Міжнародної морської організації для контролю припинення вогню на морі

16:31 • 135645 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

14:49 • 157036 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 150290 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 250515 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 246877 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 375329 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

16:09 • 52729 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 63143 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 61335 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 97123 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 109004 перегляди
Актуальне
Об’єкти Всесвітньої спадщини в Криму зазнають варварського поводження та розграбовуються: що означає рішення ЮНЕСКО для України

Об’єкти Всесвітньої спадщини в Криму зазнають варварського поводження та розграбовуються: що означає рішення ЮНЕСКО для України

Київ • УНН

 • 38355 перегляди

КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Об’єкти Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та інші культурні об’єкти в тимчасово окупованому Криму зазнають варварського поводження та розграбовуються. Рішення Виконавчої ради ЮНЕСКО дає впевненість у тому, що порушення на півострові не залишаться поза увагою міжнародної спільноти. Про це розповіла в коментарі УНН перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.

Деталі

Так, Джапарова розповіла, що сьогодні Виконавча рада ЮНЕСКО ухвалила тринадцяте рішення “Моніторинг ситуації в Автономній Республіці Крим (Україна)”.

На її розгляд була представлена доповідь Генеральної директорки ЮНЕСКО, яка містить інформацію щодо ситуації на півострові.

Дані для доповіді надала Україна та міжнародні організації — інституційні партнери ЮНЕСКО, серед яких Управління Верховного комісара ООН з прав людини, Представник з питань свободи ЗМІ ОБСЄ, Міжнародна рада з охорони пам’яток та історичних місць (ICOMOS), а також Amnesty International, зазначає дипломат.

З її слів, представлена у доповіді інформація свідчить про подальше погіршення ситуації із правами людини в тимчасово окупованій Автономній Республіці Крим та місті Севастополі.

Цитата

“Російська окупаційна влада продовжує нехтувати міжнародним гуманітарним правом, систематично вдається до політичних переслідувань, вчиняє культурні та релігійні утиски, найбільших страждань від яких зазнають кримські татари та українці. Освітній процес перетворено окупаційною владою на цілеспрямоване стирання української та кримськотатарської національної ідентичності”, — заявила Джапарова.

“Об’єкти Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та інші культурні об’єкти в тимчасово окупованому Криму зазнають варварського поводження та розграбовуються. Стародавнє місто Херсонес Таврійський та його Хора, п’ять об’єктів поданих Україною до попереднього списку та велика кількість культурних об’єктів національного значення несуть непоправні втрати. Незаконне переміщення українських культурних цінностей з кримських музеїв та незаконні археологічні розкопки досягли приголомшливих масштабів”, — повідомила вона.

Деталі

За словами першої заступниці міністра, відповідно до ухваленого рішення, Генеральна директорка ЮНЕСКО має представити наступну доповідь про ситуацію у тимчасово окупованому Криму на 215-й сесії Виконавчої ради.

Цитата

“Отже питання Криму залишається на порядку денному ЮНЕСКО. І це дає впевненість у тому, що порушення прав людини, руйнування культурної і природної спадщини в окупованому Криму не залишаться поза увагою міжнародної спільноти, а будуть вирішуватись в рамках міжнародно-правових механізмів та міжнародного моніторингу. Безумовно, сьогодні це перемога України і її партнерів, але це також перемога всього цивілізованого світу, принципів міжнародного права і здорового глузду. 16:11 на нашу користь. Вкрай символічно, що ми отримали такий важливий результат саме сьогодні у День Захисників України і свято Святої Покрови”, — сказала співрозмовниця УНН.

Контекст

Виконавча рада ЮНЕСКО 14 жовтня прийняла рішення щодо продовження моніторингу ситуації в Криму. Повідомлялось, що Росія “доклала колосальних зусиль, щоб питання не було проголосовано, а Крим зник із порядку денного ЮНЕСКО”, але в результаті, Україна перемогла за кількістю голосів — 16:11.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами