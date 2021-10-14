Об’єкти Всесвітньої спадщини в Криму зазнають варварського поводження та розграбовуються: що означає рішення ЮНЕСКО для України

Деталі

Так, Джапарова розповіла, що сьогодні Виконавча рада ЮНЕСКО ухвалила тринадцяте рішення “Моніторинг ситуації в Автономній Республіці Крим (Україна)”.

На її розгляд була представлена доповідь Генеральної директорки ЮНЕСКО, яка містить інформацію щодо ситуації на півострові.

Дані для доповіді надала Україна та міжнародні організації — інституційні партнери ЮНЕСКО, серед яких Управління Верховного комісара ООН з прав людини, Представник з питань свободи ЗМІ ОБСЄ, Міжнародна рада з охорони пам’яток та історичних місць (ICOMOS), а також Amnesty International, зазначає дипломат.

З її слів, представлена у доповіді інформація свідчить про подальше погіршення ситуації із правами людини в тимчасово окупованій Автономній Республіці Крим та місті Севастополі.

Цитата

“Російська окупаційна влада продовжує нехтувати міжнародним гуманітарним правом, систематично вдається до політичних переслідувань, вчиняє культурні та релігійні утиски, найбільших страждань від яких зазнають кримські татари та українці. Освітній процес перетворено окупаційною владою на цілеспрямоване стирання української та кримськотатарської національної ідентичності”, — заявила Джапарова.

“Об’єкти Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та інші культурні об’єкти в тимчасово окупованому Криму зазнають варварського поводження та розграбовуються. Стародавнє місто Херсонес Таврійський та його Хора, п’ять об’єктів поданих Україною до попереднього списку та велика кількість культурних об’єктів національного значення несуть непоправні втрати. Незаконне переміщення українських культурних цінностей з кримських музеїв та незаконні археологічні розкопки досягли приголомшливих масштабів”, — повідомила вона.

Деталі

За словами першої заступниці міністра, відповідно до ухваленого рішення, Генеральна директорка ЮНЕСКО має представити наступну доповідь про ситуацію у тимчасово окупованому Криму на 215-й сесії Виконавчої ради.

Цитата

“Отже питання Криму залишається на порядку денному ЮНЕСКО. І це дає впевненість у тому, що порушення прав людини, руйнування культурної і природної спадщини в окупованому Криму не залишаться поза увагою міжнародної спільноти, а будуть вирішуватись в рамках міжнародно-правових механізмів та міжнародного моніторингу. Безумовно, сьогодні це перемога України і її партнерів, але це також перемога всього цивілізованого світу, принципів міжнародного права і здорового глузду. 16:11 на нашу користь. Вкрай символічно, що ми отримали такий важливий результат саме сьогодні у День Захисників України і свято Святої Покрови”, — сказала співрозмовниця УНН.

Контекст

Виконавча рада ЮНЕСКО 14 жовтня прийняла рішення щодо продовження моніторингу ситуації в Криму. Повідомлялось, що Росія “доклала колосальних зусиль, щоб питання не було проголосовано, а Крим зник із порядку денного ЮНЕСКО”, але в результаті, Україна перемогла за кількістю голосів — 16:11.