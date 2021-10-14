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Объекты Всемирного наследия в Крыму претерпевают варварское обращение и разворовываются: что означает решение ЮНЕСКО для Украины

Киев  •  УНН

 • 38347 просмотра

КИЕВ. 14 октября. УНН. Объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО и другие культурные объекты во временно оккупированном Крыму претерпевают варварское обращение и разворовываются. Решение Исполнительного совета ЮНЕСКО дает уверенность в том, что нарушения на полуострове не останутся без внимания международного сообщества. Об этом рассказала в комментарии УНН первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

Детали

Так, Джапарова рассказала, что сегодня Исполнительный совет ЮНЕСКО принял тринадцатое решение "Мониторинг ситуации в Автономной Республике Крым (Украина)".

На рассмотрение был представлен доклад Генерального директора ЮНЕСКО, что содержит информацию о ситуации на полуострове.

Данные для доклада предоставила Украина и международные организации - институциональные партнеры ЮНЕСКО, среди которых Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, Представитель по вопросам свободы СМИ ОБСЕ, Международный совет по охране памятников и исторических мест (ICOMOS), а также Amnesty International, отмечает дипломат.

По ее словам, представленная в докладе информация свидетельствует о дальнейшем ухудшении ситуации с правами человека в оккупированной Автономной Республике Крым и городе Севастополе.

Цитата

"Российская оккупационная власть продолжает пренебрегать международным гуманитарным правом, систематически прибегает к политическим преследованиям, совершает культурные и религиозные притеснения, крупнейшие страдания от которых претерпевают крымские татары и украинцы. Образовательный процесс преобразован оккупационными властями на целенаправленное стирание украинской и крымскотатарской национальной идентичности", - заявила Джапарова.

"Объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО и другие культурные объекты во временно оккупированном Крыму претерпевают варварское обращение и разворовываются. Древний город Херсонес Таврический и его хора, пять объектов поданных Украиной в предварительный список и большое количество культурных объектов национального значения несут невосполнимые потери. Незаконное перемещение украинских культурных ценностей из крымских музеев и незаконные археологические раскопки достигли потрясающих масштабов", - сообщила она.

Детали

По словам первого заместителя министра, в соответствии с принятым решением, Генеральная директор ЮНЕСКО должна представить следующий доклад о ситуации во временно оккупированном Крыму на 215-й сессии Исполнительного совета.

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"Так что вопрос Крыма остается на повестке дня ЮНЕСКО. И это дает уверенность в том, что нарушения прав человека, разрушение культурного и природного наследия в оккупированном Крыму не останутся без внимания международного сообщества, а будут решаться в рамках международно-правовых механизмов и международного мониторинга. Безусловно, сегодня это победа Украины и ее партнеров, но это также победа всего цивилизованного мира, принципов международного права и здравого смысла. 16:11 в нашу пользу. Крайне символично, что мы получили такой важный результат именно сегодня в День Защитников Украины и праздник Святой Покровы", - сказала собеседница УНН.

Контекст

Исполнительный совет ЮНЕСКО 14 октября принял решение о продлении мониторинга ситуации в Крыму. Сообщалось, что Россия "приложила колоссальные усилия, чтобы вопрос не был проголосован, а Крым исчез с повестки дня ЮНЕСКО", но в результате, Украина победила по количеству голосов - 16:11.

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