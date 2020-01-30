Обвинуваченого у вбивстві Діани Хріненко судитимуть за участі присяжних
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 30 січня. УНН. Обвинуваченого у зґвалтуванні і вбивстві 16-річної школярки Діани Хріненко з Суботців, що на Кіровоградщині, судитимуть за участі присяжних, передає кореспондент УНН.
Слухання буде відкритим. Таке рішення прийняв Кіровський райсуд. Всі сторони судового процесу рішення підтримали.
“Український суд присяжних складається з двох професійних суддів і трьох присяжних. Це більш справедливий підхід для вирішення справи по суті і винесення або виправдального вироку, або ж, якщо будуть підстави знайдені в даному кримінальному провадженні, іншого вироку”, — прокоментував Олександр Урсаленко, адвокат обвинуваченого у вбивстві Діани Хріненко.
До судового розгляду справу призначили об 11-й годині 18 березня.
Нагадаю, у День Незалежності 2018 року Діана Хріненко пішла на святкування у центрі села і не повернулася. У березні минулого року рештки її тіла під час земляних робіт вигорнув трактор. Ймовірно вбивцю, 29-річного жителя Знам’янського району затримали в Польщі. Йому загрожує до 15 років тюрми або довічне ув’язнення.