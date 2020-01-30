Обвиняемого в убийстве Дианы Хриненко будут судить с участием присяжных
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 30 января. УНН. Обвиняемого в изнасиловании и убийстве 16-летней школьницы Дианы Хриненко с Субботцев, что в Кировоградской области, будут судить с участием присяжных, передает корреспондент УНН.
Слушание будет открытым. Такое решение принял Кировский райсуд. Все стороны судебного процесса решения поддержали.
"Украинский суд присяжных состоит из двух профессиональных судей и трех присяжных. Это более справедливый подход для решения дела по существу и вынесения или оправдательного приговора, или же, если будут основания найдены в данном уголовном производстве, другого приговора", - прокомментировал Александр Урсаленко, адвокат обвиняемого в убийстве Дианы Хриненко.
К судебному разбирательству дело назначили на 11 часов 18 марта.
Напомню, в День Независимости 2018 года Диана Хриненко пошла на празднование в центре села и не вернулась. В марте прошлого года остатки ее тела во время земляных работ вытащил трактор. Вероятно убийцу, 29-летнего жителя Знаменского района задержали в Польше. Ему грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.