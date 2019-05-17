Обвинувачення у справі Марківа використовує як доказ фейковий лист Нацгвардії — Аваков

“До суду надано фейковий лист з російського пропагандистського ресурсу нібито Національної гвардії України. Ви ще не звикли до цього, вам треба зрозуміти, що це звична справа у нашій гібридній війні. Це не жарти — це війна”, — цитує МВС слова міністра.

Так, за інформацією МВС, для того, щоб спростувати це у суді міста Павія свідчення надав заступник командира-начальник штабу військової частини 3066 полковник Костянтин Рихтік.

Вперше документ нібито від його імені на адресу екс-командувача НГУ Юрія Аллерова із численними помилками з’явився ще минулого року на пропагандистському російському сайті “Руська весна”.

На думку авторів фальшивки, цей лист має дискредитувати перед італійським правосуддям об’єктивні покази українських свідків — військовослужбовців НГУ. Це черговий прояв гібридної війни з боку Кремля, до якої Європа ще не звикла, заявив міністр внутрішніх справ України.

Арсен Аваков наголосив, що захист Марківа наполягає на тому, щоб сторона обвинувачення приїхала на місце події у Слов’янськ і сама переконалася у абсурдності обвинувачень на адресу нашого солдата. МВС України готове сприяти італійським правоохоронним органам у цьому і забезпечити проведення таких слідчих дій, повідомили у прес-службі.

Міністр нагадав, що під час активної фази бойових дій на сході України, італійське посольство офіційно попереджало своїх громадян про небезпеку поїздок на Донбас. Але загиблий журналіст Андреа Рокеллі поїхав у саме пекло, на сторону бойовиків російських терористів групи Гіркіна.

Як повідомляв УНН, Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков разом з в.о. командувача Національної гвардії України Миколою Баланом сьогодні прибули до Італії щоб свідчити у суді на захист у справі військовослужбовця НГУ Віталія Марківа.

Нагадаємо, 29-річний нацгвардієць Віталій Марків з подвійним громадянством України й Італії перебуває під вартою в італійській в’язниці за звинуваченням у загибелі італійського фотокореспондента Андреа Рокеллі на Донбасі. Його арештували 30 червня 2017 року в аеропорту Болоньї. Український військовий відкидає усі обвинувачення і заперечує свою причетність до загибелі Роккеллі та Андрія Миронова, його російського напарника.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що італійського журналіста Рокеллі вбили сепаратисти, а не нацгвардієць.



