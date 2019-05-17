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Обвинение по делу Маркива использует в качестве доказательства фейковое письмо Нацгвардии - Аваков

Обвинение по делу Маркива использует в качестве доказательства фейковое письмо Нацгвардии - Аваков

Киев  •  УНН

 • 11200 просмотра

КИЕВ. 17 мая. УНН. В материалах дела гвардейца Виталия Маркива, сторона обвинения в качестве доказательства использует фейковое письмо, якобы, Национальной гвардии Украины. Об этом заявил Министр внутренних дел Арсен Аваков, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.

"В суд предоставлено фейковое письмо с российского пропагандистского ресурса, якобы, Национальной гвардии Украины. Вы еще не привыкли к этому, вам надо понять, что это обычное дело в нашей гибридной войне. Это не шутки - это война", - цитирует МВД слова министра.

Так, по информации МВД, для того, чтобы опровергнуть это в суде города Павия показания дал заместитель командира-начальник штаба воинской части 3066 полковник Константин Рихтик.

Впервые документ якобы от его имени в адрес экс-командующего НГУ Юрия Аллерова с многочисленными ошибками появился еще в прошлом году на пропагандистском российском сайте "Русская весна".

По мнению авторов фальшивки, это письмо имеет дискредитировать перед итальянским правосудием объективные показания украинских свидетелей - военнослужащих НГУ. Это очередное проявление гибридной войны со стороны Кремля, к которой Европа еще не привыкла, заявил министр внутренних дел Украины.

Арсен Аваков отметил, что защита Маркива настаивает на том, чтобы сторона обвинения приехала на место происшествия в Славянск и сама убедилась в абсурдности обвинений в адрес нашего солдата. МВД Украины готово содействовать итальянским правоохранительным органам в этом и обеспечить проведение таких следственных действий, сообщили в пресс-службе.

Министр напомнил, что во время активной фазы боевых действий на востоке Украины, итальянское посольство официально предупреждало своих граждан об опасности поездок в Донбасс. Но погибший журналист Андреа Рокелле поехал в самое пекло, на сторону боевиков русских террористов группы Гиркина.

Как сообщал УНН, Министр внутренних дел Арсен Аваков вместе с и.о. командующего Национальной гвардии Украины Николаем Баланом сегодня прибыли в Италию чтобы свидетельствовать в суде в защиту по делу военнослужащего НГУ Виталия Маркива.

Напомним, 29-летний нацгвардиец Виталий Маркив с двойным гражданством Украины и Италии находится под стражей в итальянской тюрьме по обвинению в гибели итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелле на Донбассе. Его арестовали 30 июня 2017 года в аэропорту Болоньи. Украинский военный отвергает все обвинения и отрицает свою причастность к гибели Роккелли и Андрея Миронова, его российского партнера.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что итальянского журналиста Рокелле убили сепаратисты, а не нацгвардиец.

Украинские Национальные Новости

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