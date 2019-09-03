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Обвинуваченим у теракті біля харківського Палацу спорту продовжили арешт

Обвинуваченим у теракті біля харківського Палацу спорту продовжили арешт

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 вересня. УНН. Фрунзенський райсуд Харкова продовжив запобіжний захід ще на два місяці обвинуваченим у справі щодо теракту біля Палацу спорту. Про це УНН повідомили у пресслужбі прокуратури Харківської області.

Так, на сьогоднішньому засіданні суду було розглянуте питання продовження запобіжного заходу обвинуваченим.

"Клопотання обвинувачених про зміни та скасування запобіжного заходу суд відхилив. Тримання під вартою без застави продовжено ще на два місяці", - повідомили у прокуратурі.

Наступне засідання призначено на 9 жовтня об 11:30.

Як повідомляв УНН, сторона обвинувачення закінчила надавати у суді докази у кримінальному провадженні щодо теракту біля Палацу спорту.

Нагадаємо, теракт біля Палацу спорту в Харкові стався 22 лютого 2015 року під час ходи з нагоди річниці перемоги Революції гідності. Внаслідок вибуху загинули чотири людини.

За підозрою у теракті затримали трьох харків'ян: Володимира Дворнікова, Сергія Башликова та Віктора Тетюцького. За версію слідства, вони були завербовані російськими спецслужбами, а також пройшли спеціальну підготовку на території Бєлгородської області РФ. За наявною у слідства інформацією, за здійснення теракту виконавці повинні були отримати 10 тисяч доларів.

Українські Національні Новини

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