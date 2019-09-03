Обвиняемым в теракте возле харьковского Дворца спорта продлили арест
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. Фрунзенский райсуд Харькова продлил меру пресечения еще на два месяца обвиняемым по делу о теракте возле Дворца спорта. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.
Так, на сегодняшнем заседании суда был рассмотрен вопрос продления меры пресечения обвиняемым.
"Ходатайство обвиняемых об изменениях и отмене меры пресечения суд отклонил. Содержание под стражей без залога продлено еще на два месяца", - сообщили в прокуратуре.
Следующее заседание назначено на 9 октября в 11:30.
Как сообщал УНН, сторона обвинения закончила предоставлять в суде доказательства в уголовном производстве по теракту возле Дворца спорта.
Напомним, теракт возле Дворца спорта в Харькове произошел 22 февраля 2015 года во время шествия по случаю годовщины победы Революции достоинства. В результате взрыва погибли четыре человека.
По подозрению в теракте задержали трех харьковчан: Владимира Дворникова, Сергея Башлыкова и Виктора Тетюцкого. По версии следствия, они были завербованы российскими спецслужбами, а также прошли специальную подготовку на территории Белгородской области РФ. По имеющейся у следствия информации, за совершения теракта исполнители должны были получить 10 тысяч долларов.