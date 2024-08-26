Обвал шахти в Замбії: щонайменше 8 загиблих

У неділю, в результаті обвалу гравійної шахти в районі Чонгве, провінція Лусака, Замбія, загинули щонайменше вісім шахтарів. Про це повідомила місцева поліція, пише АР, передає УНН.

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За словами речника поліції Рея Хамонги, аварія сталася вранці в неділю після того, як працівники завершили завантаження гравію, і шахта раптово обвалилася, поховавши під собою вантажівку та робітників.

Водія, якого вдалося врятувати після часткового поховання, повідомив поліції, що на місці було щонайменше дев'ять осіб.

Рятувальники вже знайшли тіла восьми загиблих, проте пошуки інших жертв тривають.

"Наші рятувальні команди невтомно працюють, щоб врятувати тих, хто постраждав у цьому інциденті. Однак через складні умови на місці події рятувальні операції тимчасово призупинені на сьогодні," — йдеться у заяві речника.