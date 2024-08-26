Обвал шахты в Замбии: по меньшей мере 8 погибших

В воскресенье, в результате обвала гравийной шахты в районе Чонгве, провинция Лусака, Замбия, погибли по меньшей мере восемь шахтеров. Об этом сообщила местная полиция, пишет АР, передает УНН.

Детали

По словам представителя полиции Рэя Хамонги, авария произошла утром в воскресенье после того, как работники завершили загрузку гравия, и шахта внезапно обвалилась, похоронив под собой грузовик и рабочих.

Водитель, которого удалось спасти после частичного захоронения, сообщил полиции, что на месте было по меньшей мере девять человек.

Спасатели уже нашли тела восьми погибших, однако поиски других жертв продолжаются.

«Наши спасательные команды неутомимо работают, чтобы спасти тех, кто пострадал в этом инциденте. Однако из-за сложных условий на месте происшествия спасательные операции временно приостановлены на сегодня», - говорится в заявлении представителя.

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