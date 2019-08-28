Обвал будинку у Дрогобичі: перевірка встановить, чи можна жити у вцілілих квартирах

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КИЇВ. 28 серпня. УНН. У Дрогобичі Львівської області служби вирішують чи можна пускати людей із сусідніх під’їздів обваленого будинку забрати речі або ж ночувати вдома. Про це кореспонденту УНН повідомили у пресслужбі Дрогобицької міської ради.

"Вирішується питання з поселенням людей в готелі. Зараз служби з'ясовують, чи можуть мешканці з будинку забрати свої речі. Вже до кінця дня буде відомо чи можна по сусідніх під’їздах будинку людей запустити для ночівлі, чи все-таки будівля в аварійному стані", - повідомили у пресслужбі.

Зараз пункт допомоги організований у школі №16. Там організоване тимчасове місце для перебування людей, куди вони можуть звернутися по допомогу. Людей забезпечують харчуванням.

"Зараз цей квартал перекритий, але сусіднім будинкам загрози немає", - повідомили у пресслужбі.

Нагадаємо, у Дрогобичі Львівської області почала роботу евакуаційна комісія, яка займеться питаннями розселення мешканців чотириповерхового житлового будинку, де стався вибух.

Як повідомляв УНН, 28 серпня о 2:46 у Дрогобичі по вулиці Грушевського, 101, у чотириповерховому чотирипід’їздному житловому будинку стався вибух побутового газу. Внаслідок вибуху сталося руйнування під’їзду з першого по четвертий поверх. Будинок повністю відключено від газо-, електро- та водопостачання.

З-під завалів врятували шістьох людей. Є двоє загиблих людей, особу першого загиблого встановлюють, семеро людей постраждали.

Нагадаємо, правоохоронці відкрили кримінальне провадження через вибух у будинку в Дрогобичі.

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