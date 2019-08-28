Обвал дома в Дрогобыче: проверка установит, можно ли жить в уцелевших квартирах

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КИЕВ. 28 августа. УНН. В Дрогобыче Львовской области службы решают можно ли пускать людей из соседних подъездов обрушившегося дома забрать вещи или ночевать дома. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе Дрогобычского городского совета.

"Решается вопрос с поселением людей в отеле. Сейчас службы выясняют, могут жители из дома забрать свои вещи. Уже к концу дня будет известно можно ли в соседних подъездах дома людей запустить для ночлега, или все-таки здание в аварийном состоянии ", - сообщили в пресс-служб.

Сейчас пункт помощи организован в школе №16. Там организовано временное место для пребывания людей, куда они могут обратиться за помощью. Людей обеспечивают питанием.

"Сейчас этот квартал перекрыт, но соседним домам угрозы нет", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, в Дрогобыче Львовской области начала работу эвакуационная комиссия, которая займется вопросами расселения жителей четырехэтажного жилого дома, где произошел взрыв.

Как сообщал УНН, 28 августа в 2:46 в Дрогобыче по улице Грушевского, 101, в четырехэтажном жилом доме произошел взрыв бытового газа. В результате взрыва произошло разрушение подъезда с первого по четвертый этаж. Дом полностью отключен от газо-, электро- и водоснабжения.

Из-под завалов спасли шесть человек. Есть двое погибших человек, личность первого погибшего устанавливают, семь человек пострадали.

Напомним, правоохранители открыли уголовное производство из-за взрыва в доме в Дрогобыче.

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