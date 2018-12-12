ОБСЄ зафіксувала на Донбасі нові вирви від розриву мін
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Безпілотник ОБСЄ зафіксував нові вирви від розривів мінометних мін у Луганській області. Про це повідомляє прес-центр штабу Операції об’єднаних сил з посиланням на звіт Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, передає УНН.
"БПЛА СММ середнього радіусу дії виявив сім нових вирв у землі та дві пробоїни в дахах двох житлових будинків на східній околиці Золоте-4, розташованому на північному заході від Луганська. За оцінкою спостерігачів Місії, усі вирви у землі виникли внаслідок розривів мінометних мін калібру 82 мм. Крім того, цей же БПЛА зафіксував 14 нових вирв у полі на південь від хутора Вільний у Золотому-4, спричинених розривами мінометних мін калібру 82-мм і 120-мм", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, дрон СММ ОБСЄ зафіксував на одній вулиці у селищі Чигарі Донецької області близько 20 зруйнованих будинків.