ОБСЕ зафиксировала на Донбассе новые воронки от разрыва мин

"БПЛА СММ среднего радиуса действия обнаружил семь новых воронок в земле и две пробоины в крышах двух жилых домов на восточной окраине Золотое-4, расположенном на северо-западе от Луганска. По оценке наблюдателей Миссии, все воронки в земле возникли вследствие разрывов минометных мин калибра 82 мм. Кроме того, этот же БПЛА зафиксировал 14 новых воронок в поле южнее хутора Свободный в Золотом-4, вызванных разрывами минометных мин калибра 82-мм и 120-мм", – говорится в сообщении.

Напомним, дрон СММ ОБСЕ зафиксировал на одной улице в поселке Чигари Донецкой области около 20 разрушенных домов.