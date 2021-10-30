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Обстріли та вибухи: за добу на Донбасі ОБСЄ зафіксувала понад 300 порушень

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ на Донбасі зафіксувала протягом доби понад 300 порушень "тиші" у Луганській та Донецькій області. Про це пише УНН з посиланням на звіт СММ ОБСЄ від 29 жовтня.

Обстріли та вибухи: за добу на Донбасі ОБСЄ зафіксувала понад 300 порушень

Цитата:

“У Донецькій області СММ зафіксувала 292 порушення режиму припинення вогню, зокрема 56 вибухів. За попередній звітний період зафіксовано 681 порушення. У Луганській області Місія зафіксувала 20 порушень режиму припинення вогню, зокрема 5 вибухів. За попередній звітний період зафіксовано 103 порушення”, — повідомили у місії ОБСЄ.

Деталі

У Донецькій області СММ зафіксувала за добу зокрема 56 вибухів (1 вибух у повітрі та 55 вибухів невизначеного походження). Більшість порушень режиму припинення вогню сталися в межах ділянки розведення в районі н. п. Петрівське (непідконтрольний урядові, 41 км на південь від Донецька) та поблизу неї, на північ та північно-північний захід від н. п. Широкине (підконтрольний урядові, 100 км на південь від Донецька), а також південний схід і південно-південний схід від н. п. Березове (підконтрольний урядові, 31 км на південний захід від Донецька).

У Луганській області СММ зафіксувала за добу зокрема 5 вибухів невизначеного походження. Більшість порушень сталися на захід і південний захід від ділянки розведення в районі н. п. Золоте (підконтрольний урядові, 60 км на захід від Луганська) та на полігоні на північно-північний захід від н. п. Дмитрівка (підконтрольний урядові, 43 км на північ від Луганська), за оцінкою, у межах навчань з бойовою стрільбою за межами зони безпеки.

"...починаючи з 00:01 27 липня 2020 року і до кінця звітного періоду СММ зафіксувала щонайменше 69 149 порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях (зокрема 18 926 вибухів, 14 742 невизначених боєприпаси у польоті, 343 спалахи дульного полум’я, 280 освітлювальних ракет, а також щонайменше 34 858 черг і пострілів)", - сказано у звіті.

Доповнення

29 жовтня бойовики на Донбасі 19 разів обстріляли українські позиції, було п'ятеро поранених бійців.

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