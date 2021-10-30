Обстрелы и взрывы: за сутки на Донбассе ОБСЕ зафиксировала более 300 нарушений

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“В Донецкой области СММ зафиксировала 292 нарушения режима прекращения огня, включая 56 взрывов. За предыдущий отчетный период зафиксировано 681 нарушение. В Луганской области Миссия зафиксировала 20 нарушений режима прекращения огня, в том числе 5 взрывов. За предыдущий отчетный период зафиксировано 103 нарушения", - сообщили в миссии ОБСЕ.

Детали

В Донецкой области СММ зафиксировала за сутки в частности 56 взрывов (1 взрыв в воздухе и 55 взрывов неопределенного происхождения). Большинство нарушений произошло в пределах и вблизи участка разведения в районе н. п. Петровское (неподконтрольный правительству, 41 км к югу от Донецка), к северу и северо-северо-западу от н. п. Широкино (подконтрольный правительству, 100 км к югу от Донецка), а также к юго-востоку и юго-юго-востоку от н. п. Березовое (подконтрольный правительству, 31 км к юго-западу от Донецка).

В Луганской области СММ зафиксировала за сутки в частности 5 взрывов неопределенного происхождения. Большинство нарушений произошли к западу и юго-западу от участка разведения в районе н. п. Золотое (подконтрольный правительству, 60 км к западу от Луганска), а также на полигоне к северо-северо-западу от н. п. Дмитровка (подконтрольный правительству, 43 км к северу от Луганска), по оценке, в рамках учений с боевой стрельбой вне зоны безопасности.

"...начиная с 00:01 27 июля 2020 года и до конца отчетного периода СММ зафиксировала не менее 69 149 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях (в том числе 18 926 взрывов, 14 742 пролетевших неопределенных боеприпаса, 343 вспышки дульного пламени, 280 осветительных ракет, не менее 34 858 очередей и выстрелов)", - говорится в отчете.

Дополнение

29 октября боевики на Донбассе 19 раз обстреляли украинские позиции, было пятеро раненых бойцов.