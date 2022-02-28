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Обстріл житлового будинку в Харкові: розпочато кримінальне провадження

Обстріл житлового будинку в Харкові: розпочато кримінальне провадження

Київ • УНН

 • 325584 перегляди

КИЇВ. 28 лютого. УНН. За фактом обстрілу російськими окупантами житлового будинку у Харкові, Шевченківська окружна прокуратура міста розпочала кримінальне провадження. Про це інформує Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

Цитата

“За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України)”, - йдеться в повідомленні.

Деталі

За даними слідства, 28 лютого 2022 року в Харкові у квартиру по вул. Балакірєва, 50 в кухонне вікно залетів снаряд, внаслідок чого жінці відірвало ногу. Її доставлено до міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги, де вона померла.

Під час виїзду слідчо-оперативної групи на місце події за цією адресою потрапили ще два снаряди, від яких пошкоджено газопровід, службове авто та відбулося загоряння автомобілів цивільних осіб.

Додамо

У Харкові протягом доби лунають вибухи та тривають потужні бої. Ворожі сили продовжують обстріл цивільного населення та житлових районів міста. Голова Харківської ОДА Олег Синєгуб повідомляє, що у місті гибнуть десятки мирних жителів.

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