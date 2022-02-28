Обстріл житлового будинку в Харкові: розпочато кримінальне провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. За фактом обстрілу російськими окупантами житлового будинку у Харкові, Шевченківська окружна прокуратура міста розпочала кримінальне провадження. Про це інформує Офіс Генерального прокурора, пише УНН.
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“За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України)”, - йдеться в повідомленні.
Деталі
За даними слідства, 28 лютого 2022 року в Харкові у квартиру по вул. Балакірєва, 50 в кухонне вікно залетів снаряд, внаслідок чого жінці відірвало ногу. Її доставлено до міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги, де вона померла.
Під час виїзду слідчо-оперативної групи на місце події за цією адресою потрапили ще два снаряди, від яких пошкоджено газопровід, службове авто та відбулося загоряння автомобілів цивільних осіб.
Додамо
У Харкові протягом доби лунають вибухи та тривають потужні бої. Ворожі сили продовжують обстріл цивільного населення та житлових районів міста. Голова Харківської ОДА Олег Синєгуб повідомляє, що у місті гибнуть десятки мирних жителів.