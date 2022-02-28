Обстрел жилого дома в Харькове: начато уголовное производство
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. По факту обстрела российскими оккупантами жилого дома в Харькове, Шевченковская окружная прокуратура начала уголовное производство. Об этом информирует офис Генерального прокурора, пишет УНН.
Цитата
“За процессуального руководства Шевченковской окружной прокуратуры г. Харькова проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины)”, - говорится в сообщении.
Детали
По данным следствия, 28 февраля 2022 года в Харькове в квартиру по вул. Балакирева, 50 в кухонное окно залетел снаряд, в результате чего женщине оторвало ногу. Она доставлена в городскую клиническую больницу скорой и неотложной помощи, где она скончалась.
Во время выезда следственно-оперативной группы на место происшествия по адресу попали еще два снаряда, от которых поврежден газопровод, служебное авто и произошло возгорание автомобилей гражданских лиц.
Добавим
В Харькове в течение суток раздаются взрывы и продолжаются мощные бои. Вражеские силы продолжают обстрел гражданского населения и жилых районов города. Председатель Харьковской ОГА Олег Синегуб сообщает, что в городе гибнут десятки мирных жителей.