Обстрел жилого дома в Харькове: начато уголовное производство

Цитата

“За процессуального руководства Шевченковской окружной прокуратуры г. Харькова проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины)”, - говорится в сообщении.

Детали

По данным следствия, 28 февраля 2022 года в Харькове в квартиру по вул. Балакирева, 50 в кухонное окно залетел снаряд, в результате чего женщине оторвало ногу. Она доставлена в городскую клиническую больницу скорой и неотложной помощи, где она скончалась.

Во время выезда следственно-оперативной группы на место происшествия по адресу попали еще два снаряда, от которых поврежден газопровод, служебное авто и произошло возгорание автомобилей гражданских лиц.

Добавим

В Харькове в течение суток раздаются взрывы и продолжаются мощные бои. Вражеские силы продолжают обстрел гражданского населения и жилых районов города. Председатель Харьковской ОГА Олег Синегуб сообщает, что в городе гибнут десятки мирных жителей.