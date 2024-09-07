Обстріл цивільної інфраструктури на Полтавщині: попередньо, жертв немає
Київ • УНН
Окупанти атакували цивільні об'єкти в Полтавській громаді. За попередніми даними, жертв немає, але влада закликає мешканців залишатися в укриттях до повного відбою небезпеки.
Загарбники атакували цивільну інфраструктуру в Полтавській громаді. Про це повідомляє голова Полтавської ОВА Філіп Пронін, передає УНН.
Деталі
Сьогодні в Полтавській громаді було зафіксовано обстріл цивільної інфраструктури з боку ворога. Інформація про руйнування та пошкодження наразі уточнюється.
За попередніми даними, жертв вдалося уникнути.
Влада закликає всіх мешканців залишатися в укриттях до повного відбою небезпеки.
Нагадаємо
Раніше було поінформовано, що у Полтаві прогримів вибух. Повітряні Сили попереджали щодо швидкісної цілі в напрямку Полтави.