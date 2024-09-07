Обстрел гражданской инфраструктуры на Полтавщине: предварительно, жертв нет

Захватчики атаковали гражданскую инфраструктуру в Полтавской громаде. Об этом сообщает председатель Полтавской ОГА Филипп Пронин, передает УНН.

Детали

Сегодня в Полтавской громаде был зафиксирован обстрел гражданской инфраструктуры со стороны врага. Информация о разрушениях и повреждениях сейчас уточняется.

По предварительным данным, жертв удалось избежать.

Власти призывают всех жителей оставаться в укрытиях до полного отбоя опасности.

Напомним

Ранее было проинформировано, что в Полтаве прогремел взрыв. Воздушные Силы предупреждали о скоростной цели в направлении Полтавы.

У Полтаві стався вибух