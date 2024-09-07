Обстрел гражданской инфраструктуры на Полтавщине: предварительно, жертв нет
Киев • УНН
Оккупанты атаковали гражданские объекты в Полтавской громаде. По предварительным данным, жертв нет, но власти призывают жителей оставаться в укрытиях до полного отбоя опасности.
Захватчики атаковали гражданскую инфраструктуру в Полтавской громаде. Об этом сообщает председатель Полтавской ОГА Филипп Пронин, передает УНН.
Детали
Сегодня в Полтавской громаде был зафиксирован обстрел гражданской инфраструктуры со стороны врага. Информация о разрушениях и повреждениях сейчас уточняется.
По предварительным данным, жертв удалось избежать.
Власти призывают всех жителей оставаться в укрытиях до полного отбоя опасности.
Напомним
Ранее было проинформировано, что в Полтаве прогремел взрыв. Воздушные Силы предупреждали о скоростной цели в направлении Полтавы.
У Полтаві стався вибух 7 сентября 2024, 19:31 • 14000 просмотров