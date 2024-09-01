Обстріл Слатиного: 5 постраждалих, вагітна жінка госпіталізована
Київ • УНН
Окупанти обстріляли село Слатине Харківського району. Постраждали 5 людей, серед них вагітна жінка. Горіли автомобіль, будинок та приміщення агропідприємства.
Близько 02:50 1 вересня окупанти завдали удар по с. Слатине Харківського району. Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
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Як зазначається, внаслідок обстрілу горів автомобіль та будинок.
За словами Синєгубова, постраждали 5 людей, з них одна вагітна, жінка госпіталізована до медичної установи.
Внаслідок повторного обстрілу горіло побутове приміщення агропідприємства.
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