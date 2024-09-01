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Обстріл Слатиного: 5 постраждалих, вагітна жінка госпіталізована

Обстріл Слатиного: 5 постраждалих, вагітна жінка госпіталізована

Київ • УНН

 • 41341 перегляди

Окупанти обстріляли село Слатине Харківського району. Постраждали 5 людей, серед них вагітна жінка. Горіли автомобіль, будинок та приміщення агропідприємства.

Близько 02:50 1 вересня окупанти завдали удар по с. Слатине Харківського району. Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

Деталі

Як зазначається, внаслідок обстрілу горів автомобіль та будинок.

За словами Синєгубова, постраждали 5 людей, з них одна вагітна, жінка госпіталізована до медичної установи.

Внаслідок повторного обстрілу горіло побутове приміщення агропідприємства.

Удар по Харкову: 7 загиблих, 77 постраждалих, тривають рятувальні роботи30.08.24, 22:40 • 78410 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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