Обстріл Слатиного: 5 постраждалих, вагітна жінка госпіталізована

Близько 02:50 1 вересня окупанти завдали удар по с. Слатине Харківського району. Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

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Як зазначається, внаслідок обстрілу горів автомобіль та будинок.

За словами Синєгубова, постраждали 5 людей, з них одна вагітна, жінка госпіталізована до медичної установи.

Внаслідок повторного обстрілу горіло побутове приміщення агропідприємства.

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