Обстрел Слатино: 5 пострадавших, беременная женщина госпитализирована
Киев • УНН
Оккупанты обстреляли село Слатино Харьковского района. Пострадали 5 человек, среди них беременная женщина. Горели автомобиль, дом и помещение агропредприятия.
Около 02:50 1 сентября оккупанты нанесли удар по с. Слатино Харьковского района. Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.
Детали
Как отмечается, в результате обстрела горел автомобиль и дом.
По словам Синегубова, пострадали 5 человек, из них одна беременная, женщина госпитализирована в медицинское учреждение.
В результате повторного обстрела горело бытовое помещение агропредприятия.
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