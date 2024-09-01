Обстрел Слатино: 5 пострадавших, беременная женщина госпитализирована

Около 02:50 1 сентября оккупанты нанесли удар по с. Слатино Харьковского района. Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.

Детали

Как отмечается, в результате обстрела горел автомобиль и дом.

По словам Синегубова, пострадали 5 человек, из них одна беременная, женщина госпитализирована в медицинское учреждение.

В результате повторного обстрела горело бытовое помещение агропредприятия.

Удар по Харкову: 7 загиблих, 77 постраждалих, тривають рятувальні роботи