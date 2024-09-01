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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Обстрел Слатино: 5 пострадавших, беременная женщина госпитализирована

Обстрел Слатино: 5 пострадавших, беременная женщина госпитализирована

Киев  •  УНН

1 сентября 2024, 05:18  •  20355 просмотра

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Оккупанты обстреляли село Слатино Харьковского района. Пострадали 5 человек, среди них беременная женщина. Горели автомобиль, дом и помещение агропредприятия.

Около 02:50 1 сентября оккупанты нанесли удар по с. Слатино Харьковского района. Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.

Детали

Как отмечается, в результате обстрела горел автомобиль и дом.

По словам Синегубова, пострадали 5 человек, из них одна беременная, женщина госпитализирована в медицинское учреждение.

В результате повторного обстрела горело бытовое помещение агропредприятия.

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