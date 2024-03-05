Обстріл рф Сумщини: пошкоджено багатоповерхівки, ліцей і дитсадок
Київ • УНН
Внаслідок обстрілів рф населених пунктів Сумщини 4 березня пошкоджено, зокрема, 5 багатоповерхівок, ліцей та дитячий садок
Внаслідок ворожих обстрілів населених пунктів Сумської області минулої доби відомо про одного пораненого. Пошкоджено, зокрема, 5 багатоповерхівок, ліцей та дитячий садок. Про це у вівторок повідомила поліція Сумської області, передає УНН.
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Упродовж 4 березня війська рф 274 рази вдарили по території Сумської області.
Внаслідок обстрілів поранено цивільну особу, пошкоджено 26 квартир у 5 багатоповерхових будинках, 2 домоволодіння, магазин, приміщення ліцею та дитячого садочку
За даними фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за ст.438 Кримінального кодексу України "Порушення законів та звичаїв війни".
рф вночі та вранці 12 разів вдарила по Сумщині: було 56 вибухів05.03.24, 09:41 • 20994 перегляди