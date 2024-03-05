Обстрел рф Сумщины: повреждены многоэтажки, лицей и детсад

Эксклюзив
Стоит на законодательном уровне расширить права применения санкций к недобросовестным поставщикам - Вениславский о ситуации с закупками ДОТ
  •  33076 просмотра

Стоит на законодательном уровне расширить права применения санкций к недобросовестным поставщикам - Вениславский о ситуации с закупками ДОТ

Эксклюзив
Открытие банковской тайны приведет к уменьшению количества донатов - эксперт
  •  100930 просмотра

Открытие банковской тайны приведет к уменьшению количества донатов - эксперт

Акционеры "Конкорда" призвали ФГВФЛ быстрее завершить ликвидацию банка, а остаток средств обещают передать ВСУ
  •  141628 просмотра

Акционеры "Конкорда" призвали ФГВФЛ быстрее завершить ликвидацию банка, а остаток средств обещают передать ВСУ

Эксклюзив
Минобороны в начале полномасштабной войны заключало контракты на боеприпасы со всеми, кто заявлял, что сможет их поставить - эксперт
  •  163024 просмотра

Минобороны в начале полномасштабной войны заключало контракты на боеприпасы со всеми, кто заявлял, что сможет их поставить - эксперт

Эксклюзив
В Минсоцполитики рассказали, как планируют бороться с коррупцией в процессе усыновления
  •  151454 просмотра

В Минсоцполитики рассказали, как планируют бороться с коррупцией в процессе усыновления

Эксклюзив
Открытие банковской тайны нарушит базовые принципы демократии и прав человека - эксперт
04.03.24  •  154464 просмотра

Открытие банковской тайны нарушит базовые принципы демократии и прав человека - эксперт

Эксклюзив
Неделя борьбы с напряжением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 – 10 марта
04.03.24  •  152843 просмотра

Неделя борьбы с напряжением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 – 10 марта

Эксклюзив
ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт
01.03.24  •  240123 просмотра

ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт

Эксклюзив
Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт
01.03.24  •  291488 просмотра

Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт

Эксклюзив
Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт
01.03.24  •  249038 просмотра

Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
Обстрел рф Сумщины: повреждены многоэтажки, лицей и детсад

Обстрел рф Сумщины: повреждены многоэтажки, лицей и детсад

Киев  •  УНН

5 марта 2024, 09:32  •  13281 просмотра

Read in English

В результате обстрелов рф населенных пунктов Сумщины 4 марта повреждены, в частности, 5 многоэтажек, лицей и детский сад

В результате вражеских обстрелов населенных пунктов Сумской области за прошедшие сутки известно об одном раненом. Повреждены, в частности, 5 многоэтажек, лицей и детский сад. Об этом во вторник сообщила полиция Сумской области, передает УНН

Детали 

В течение 4 марта войска рф  274 раза ударили по территории Сумской области.

В результате обстрелов ранен гражданский человек, повреждены 26 квартир в 5 многоэтажных домах, 2 домовладения, магазин, помещение лицея и детского сада

- говорится в сообщении полиции.

По данным фактам следователи открыли уголовные производства по ст.438 Уголовного кодекса Украины "Нарушение законов и обычаев войны".

рф ночью и утром 12 раз ударила по Сумщине: было 56 взрывов5 марта 2024, 07:41 • 14536 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
Обстріл рф Сумщини: пошкоджено багатоповерхівки, ліцей і дитсадок
shelling of Sumy region by Russian Federation: high-rise buildings, a lyceum and a kindergarten damaged
Новости по теме

Обстрел рф Сумщины: повреждены многоэтажки, лицей и детсад

В результате обстрелов рф населенных пунктов Сумщины 4 марта повреждены, в частности, 5 многоэтажек, лицей и детский сад.

Война •   •  13281 просмотра
Обстрел рф Сумщины: повреждены многоэтажки, лицей и детсад

"ГУР беспилотниками удалось поразить нефтебазу": стали известны детали хлопка в белгородской области рф

Стали известны детали хлопка в белгородской области рф.

Война •   •  12072 просмотра
"ГУР беспилотниками удалось поразить нефтебазу": стали известны детали хлопка в белгородской области рф

Военнослужащий ВВС США мог раскрыть "тайные" украинские документы на сайте знакомств

Работник ВВС США был арестован за то, что с февраля по апрель 2022 года якобы разглашал секретную информацию об украинских военных объектах контакта на сайте знакомств.

Война •   •  13344 просмотра
Военнослужащий ВВС США мог раскрыть "тайные" украинские документы на сайте знакомств

Оккупанты обстреляли поселок на Харьковщине: погибла пожилая женщина

67-летняя женщина погибла во время обстрела российскими войсками села Куриловка на Харьковщине.

Война •   •  13230 просмотра
Оккупанты обстреляли поселок на Харьковщине: погибла пожилая женщина

"Вызвано географическим расположением": Игнат рассказал, почему не всегда удается перехватить все вражеские дроны на подлете к Одессе

Из-за расположения Одессы на побережье Черного моря не всегда удается перехватить все вражеские дроны на подлете к городу.

Война •   •  13590 просмотра
"Вызвано географическим расположением": Игнат рассказал, почему не всегда удается перехватить все вражеские дроны на подлете к Одессе

россияне с утра обстреливают Херсон: уже двое раненых

Двое гражданских получили ранения в Херсоне в результате утреннего обстрела рф.

Война •   •  12335 просмотра
россияне с утра обстреливают Херсон: уже двое раненых

фсб россии в Крыму устроила обыски в домах крымских татар

фсб провела обыски в домах 10 крымских татар в Крыму, задержав двух бывших имамов и активиста.

Общество •   •  13410 просмотра
фсб россии в Крыму устроила обыски в домах крымских татар

В Украине проходит подготовка и адаптация аэродромов к приему F-16: Игнат рассказал детали

Украина готовит свои аэродромы к приему и эксплуатации истребителей F-16, адаптируя взлетно-посадочные полосы и стоянки для размещения западных самолетов.

Война •   •  11989 просмотра
В Украине проходит подготовка и адаптация аэродромов к приему F-16: Игнат рассказал детали

Из порта Мариуполя зафиксировали работу вражеской ПВО - Андрющенко

Советник городского головы сообщил, что со стороны Мариупольского порта работали вражеские системы противовоздушной обороны, которые нацеливались на неизвестные объекты, двигавшиеся в направлении Ростова-на-Дону.

Война •   •  13235 просмотра
Из порта Мариуполя зафиксировали работу вражеской ПВО - Андрющенко

Открытие банковской тайны приведет к уменьшению количества донатов - эксперт

По мнению эксперта, открытие банковской тайны для налоговых органов приведет к уменьшению количества донатов и денежных переводов.

Экономика •   •  100930 просмотра
Эксклюзив
Открытие банковской тайны приведет к уменьшению количества донатов - эксперт