Обстрел рф Сумщины: повреждены многоэтажки, лицей и детсад
Киев • УНН
В результате обстрелов рф населенных пунктов Сумщины 4 марта повреждены, в частности, 5 многоэтажек, лицей и детский сад
В результате вражеских обстрелов населенных пунктов Сумской области за прошедшие сутки известно об одном раненом. Повреждены, в частности, 5 многоэтажек, лицей и детский сад. Об этом во вторник сообщила полиция Сумской области, передает УНН.
Детали
В течение 4 марта войска рф 274 раза ударили по территории Сумской области.
В результате обстрелов ранен гражданский человек, повреждены 26 квартир в 5 многоэтажных домах, 2 домовладения, магазин, помещение лицея и детского сада
По данным фактам следователи открыли уголовные производства по ст.438 Уголовного кодекса Украины "Нарушение законов и обычаев войны".
рф ночью и утром 12 раз ударила по Сумщине: было 56 взрывов5 марта 2024, 07:41 • 14536 просмотров
Обстрел рф Сумщины: повреждены многоэтажки, лицей и детсад
В результате обстрелов рф населенных пунктов Сумщины 4 марта повреждены, в частности, 5 многоэтажек, лицей и детский сад.
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