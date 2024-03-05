Обстрел рф Сумщины: повреждены многоэтажки, лицей и детсад

В результате вражеских обстрелов населенных пунктов Сумской области за прошедшие сутки известно об одном раненом. Повреждены, в частности, 5 многоэтажек, лицей и детский сад. Об этом во вторник сообщила полиция Сумской области, передает УНН.

Детали

В течение 4 марта войска рф 274 раза ударили по территории Сумской области.

В результате обстрелов ранен гражданский человек, повреждены 26 квартир в 5 многоэтажных домах, 2 домовладения, магазин, помещение лицея и детского сада - говорится в сообщении полиции.

По данным фактам следователи открыли уголовные производства по ст.438 Уголовного кодекса Украины "Нарушение законов и обычаев войны".

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