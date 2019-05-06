Обстріл поліцейського авто на Одещині: стали відомі деталі
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. В Одеській області чоловіка розшукують за замах на життя поліцейських. У правоохоронних органах УНН повідомили деталі злочину.
Подія сталася у селі Гіржове Великомихайлівського району. Поліція прибула на виклик до приватного самовільно збудованого будинку. Господар самобуду, чоловік 1977 року народження, здійснив не менше шести пострілів у бік службового авто поліції.
Стріляв чоловік з мисливської рушниці ІЖ94 калібру 7,62. Чоловік прострелив лобове скло та двері авто. На щастя, ніхто з поліцейських не постраждав.
Після стрілянини правоохоронці оточили будинок та вимагали аби чоловік здався, однак він на вимоги не реагував. Тоді правоохоронці взяли будинок штурмом, але ні чоловіка, ні рушниці в домі вже не було.
За попередньою інформацією чоловік, під час вчинення злочину, перебував у стані алкогольного сп’яніння. Наразі його оголошено в розшук.
Нагадаємо, УНН раніше повідомляв, що в Одеській області оголошено в розшук Чумаченка Павла Васильович, за посягання на життя правоохоронців.