Обстрел полицейского авто в Одесской области: стали известны детали
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. В Одесской области мужчину разыскивают за покушение на жизнь полицейских. В правоохранительных органах сообщили УНН детали преступления.
Происшествие произошло в селе Гиржово Великомихайловского района. Полиция прибыла по вызову в частный самовольно построенный дом. Хозяин самостроя, мужчина 1977 года рождения, совершил не менее шести выстрелов в сторону служебного автомобиля полиции.
Стрелял мужчина из охотничьего ружья ИЖ94 калибра 7,62. Мужчина прострелил лобовое стекло и двери авто. К счастью, никто из полицейских не пострадал.
После стрельбы правоохранители оцепили дом и требовали чтобы человек сдался, однако он на требования не реагировал. Тогда правоохранители взяли дом штурмом, но ни мужчины, ни ружья в доме уже не было.
По предварительной информации мужчина, во время совершения преступления, находился в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас он объявлен в розыск.
Напомним, УНН ранее сообщал, что в Одесской области объявлено в розыск Чумаченко Павла Васильевич, за посягательство на жизнь правоохранителей.