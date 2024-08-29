Обстріл на Сумщині: троє осіб отримали поранення
Київ • УНН
Окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в Миколаївській громаді Сумської області. Внаслідок атаки поранено трьох людей, прокуратура розпочала розслідування порушення законів війни.
Унаслідок обстрілу з боку окупантів цивільної інфраструктури на Сумщині поранено трьох людей. Про це повідомляє Прокуратура Сумщини, передає УНН.
Деталі
28 серпня 2024 року відбувся обстріл в Миколаївській сільській громаді Сумської області, де ворог застосував заборонені міжнародним правом методи ведення війни, завдавши ракетних ударів по цивільних об'єктах. Серед постраждалих — подружжя віком 62 роки та 65-річний чоловік.
Сумська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни. Прокурори спільно з іншими правоохоронцями фіксують наслідки атаки, а матеріали кримінального провадження будуть передані до Управління Служби безпеки України в Сумській області для подальшого розслідування.
20 цивільних поранено внаслідок обстрілів рф Сумщини27.08.24, 10:04 • 14539 переглядiв