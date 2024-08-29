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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Обстрел в Сумской области: три человека получили ранения

Обстрел в Сумской области: три человека получили ранения

Киев  •  УНН

29 августа 2024, 00:24  •  17102 просмотра

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Оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в Николаевской громаде Сумской области. В результате атаки ранены три человека, прокуратура начала расследование нарушения законов войны.

В результате обстрела со стороны оккупантов гражданской инфраструктуры на Сумщине ранены три человека. Об этом сообщает Прокуратура Сумщины, передает УНН.

Детали

28 августа 2024 года произошел обстрел в Николаевской сельской общине Сумской области, где враг применил запрещенные международным правом методы ведения войны, нанеся ракетные удары по гражданским объектам. Среди пострадавших - супруги в возрасте 62 года и 65-летний мужчина.

Сумская окружная прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны. Прокуроры совместно с другими правоохранителями фиксируют последствия атаки, а материалы уголовного производства будут переданы в Управление Службы безопасности Украины в Сумской области для дальнейшего расследования.

20 цивільних поранено внаслідок обстрілів рф Сумщини27 августа 2024, 07:04 • 13875 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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